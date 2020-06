Šeptanda o možné PC verzi Bloodborne sílí

Sony v poslední době významně rozvolňuje politiku exkluzivit. Na PC se v minulém roce dostala interaktivní dramata od studia Quantic Dream, letos se dočkají třeba Death Stranding nebo Horizon Zero Dawn, které předtím neopustily hranice PlayStationu. Jednou z her, které si mimo konzole od Sony stále ještě nezahrajete, je soulsovka Bloodborne od FromSoftware. Pokud tedy nepočítáme streamovací službu PS Now.

Drby o tom, že by se Bloodborne na PC plnohodnotně objevit mohla, se vyrojily minulý měsíc kvůli nyní již odstraněné produktové stránce na francouzském Amazonu. Nyní se k hlasům přidává streamerka Sloth Mom, která má port pro počítače prý potvrzený z „velmi důvěryhodného zdroje“. Tak uvidíme, jestli a kdy se ho dočkáme.

For those just joining me, yes Bloodborne *will* be coming to PC, I've had it confirmed by a very trusted source, and I have a lot of faith in the company who's doing the port, you won't be disappointed. It genuinely is happening. pic.twitter.com/Gik2QA5J5q