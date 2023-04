SEGA má za sebou silný rok

28. 4. 2023 15:21 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Zaměstnanci americké Segy sice momentálně zakládají odbory, ale to nepřekáží tomu, aby celá společnost z pohledu prodejních čísel zažila silný rok. Podle zveřejněné zprávy se za uplynulých 12 měsíců povedlo firmě dosáhnout na tržby v hodnotě 389,6 miliardy jenů, což je 21,4% navýšení oproti minulému roku. Provozní zisk se poté navýšil o 46 %, tedy na 47,7 miliardy jenů.

O výsledky se v oblasti zábavy postaraly především silné novinky, do kterých patří Sonic Frontiers a vydání Persona 5 Royal na další platformy. První zmiňovaný má na kontě přes 3,2 milionu prodaných kopií (ke konci března 2023), zatímco druhý 1,7 milionu.

Pro aktuálně probíhající rok Sega očekává tržby v hodnotě 433 miliard jenů a zisk v hodnotě 55 miliard. Zároveň plánuje vydat 12 nových nemobilních her, které by měly dohromady prodat 12 milionů kusů. Patří sem Sonic Origins Plus, Endless Dungeon nebo Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.