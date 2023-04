Sega kupuje autory Angry Birds

17. 4. 2023 13:22 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Japonská holdingová společnost Sega Sammy Holdings kupuje finské vývojáře mobilních her Rovio. Za firmu, která stvořila celosvětový hit Angry Birds, zaplatí v přepočtu přes 16,5 miliardy korun. V korporátním oznámení to ohlásil prezident holdingu Haruki Satomi. Sega počítá s tím, že akvizice by měla být schválena antimonopolními úřady a dokončena ve druhém čtvrtletí aktuálního fiskálního roku, tedy do letošního září.

Japonský zábavní gigant nákup obhajuje investicí do rostoucího mobilního trhu, v němž plánuje využít mnohaleté zkušenosti Rovia s mobilním vývojem a hrami jako službou. Primárním cílem má být urychlení vývoje mobilních a multiplatformních verzí existujících značek Sega.

„Je mi ctí, že mohu oznámit partnerství se společností Rovio, která vlastní populární Angry Birds a která je domovem mnoha kvalifikovaných zaměstnanců. Sega historicky vydala nespočet videoherních titulů pro různé platformy. Jsem přesvědčen, že kombinací značek, postav a fanouškovské základny obou společností, stejně jako firemní kultury, bude utvářena společná cesta vpřed,“ okomentoval akvizici Satomi.

Ředitel Rovia Alexandre Pelletier-Normand, říká, že modrý ježek Sonic a červený naštvaný opeřenec Red jsou si vlastně docela podobní. „Se Sonicem jsem vyrůstal a vždy mě uchvacoval jeho nadčasový design. Jsme nadšeni myšlenkou, že využijeme naše schopnosti a nástroje, abychom rozšířili snadno rozpoznatelné maskoty mezi více fanoušků. Ikonické postavy našich společností se skvěle doplňují a promlouvají jak k hráčům na mobilech, tak na PC, konzolích a dále,“ uvedl šéf finské vývojářské firmy.

Pro Rovio je akvizice obrovským videoherním domem dar shůry. Už dávno se totiž nejedná o tak gigantického hráče na poli s mobilními hrami, jak tomu bylo před 14 lety po vydání prvních Angry Birds. Roviu se na prvotní úspěch nikdy nepodařilo navázat dalšími tituly, a přestože se z ptačí značky stal globální fenomén, který se objevil v hračkářstvích, a dokonce i na filmových plátnech, finská firma celou řadu fanoušků a zákazníků odradila přílišným tlačením mikrotransakcí.

Jedna z nejstahovanějších aplikací vůbec pak byla letos z Google Play Store stažena, aby byli zákazníci tlačeni do nákupu přes ostatní free-to-play hry s naštvanými ptáky.