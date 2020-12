Šéf Take-Two: Za deset let budou hry zcela fotorealistické

8. 12. 2020 13:25 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Během dospívání na přelomu tisíciletí jsem prakticky každý rok sledoval překotný vývoj vizuálního zpracování her a říkal si, že lépe to snad už vypadat nemůže. Historie samozřejmě dokázala opak a ani dnes ještě zdaleka nejsme na konci možností realistické grafiky.

Výkonný ředitel Take-Two Strauss Zelnick nicméně na konferenci UBS Global TMT zmínil, že herní svět v příštích desetiletích čeká překotný vývoj a díky růstu publika a technologickému pokroku budou příští dekády pro hraní těmi nejzajímavějšími.

Zelnick také uvedl, že ačkoli už nyní vypadají velmi realisticky, stále se zjevně jedná o počítačovou animaci. Za deset let podle něj dorazíme do fáze, kdy budou hry moci být absolutně fotorealistické. Jak se na to díváte vy? Není deset let pořád ještě málo?