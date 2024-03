Secesní fantasy 4X strategie Songs of Silence brzy zamíří na Kickstarter a do předběžného přístupu

19. 3. 2024 15:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Chystaná fantasy strategie Songs of Silence, která loni na Gamescomu velmi učarovala Vaškovi, vyjde 26. května v předběžném přístupu na Steamu. Ještě předtím zkusí nezávislé studio Chimera Entertainment sesbírat část potřebných financí shromáždit v crowdfundingové kampani na Kickstarteru, která začne 26. března.

Ve stejný den se pak na Steamu objeví také nová verze dema, kde si nadcházející 4X strategii budete moct vyzkoušet na vlastní pěst. Výše můžete zhlédnout také nový trailer, který představuje hratelnou frakci Ehrengard a její vůdkyni, královnu Lorelai.

Songs of Silence kombinuje souboje v reálném čase s auto-battlerem a také správou vlastního království v tahovém režimu, to vše v okouzlující secesní stylizaci. Ještě v letošním roce by vedle PC měla vyjít také na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.