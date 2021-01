Sea of Thieves zahajuje svou první sezónu

27. 1. 2021 11:41 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Skoro se zdá, že dlouhodobá podpora v sezónní formě je momentálně jedinou vývojářskou možností, jak udržet multiplayerové hry při životě. Sea of Thieves vyšlo už před dvěma lety, ale své oficiální tříměsíční Season One se dočkalo teprve teď. Vyplout do ní můžete od zítřka, 28. ledna, a zahrnuje nové aktivity a příslušné odměny.

Součástí sezónnosti je v tomto případě nový druh zkušeností Renown, které získáváte zkrátka a dobře hraním. Čeká na vás více než stovka úrovní, jejichž levelováním budete získávat zlato a kosmetická vylepšení. Samozřejmostí jsou speciální a denní výzvy. Základní season pass dostanou všichni zdarma, v jeho placené verzi Plunder čeká ještě 11 exkluzivních předmětů navíc.

I v rámci jednotlivých sezón studio Rare slibuje pravidelné updaty s menšími vylepšeními a různými tematickými událostmi.