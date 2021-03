Sea of Thieves slaví třetí narozeniny a 20 milionů hráčů

19. 3. 2021 11:14 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Jako by to bylo včera, když jsem si na Gamescomu 2016 zkoušel se skupinkou neznámých lidí neotřelou kooperaci v pirátském dobrodružství Sea of Thieves. Námořní bitva proti druhému týmu, vylévání vody, napínání plachet a ládování kanónů naplnily půlhodinový slot skvělou porcí zábavy.

Hra nakonec vyšla až za další dva roky a její launch rozhodně nepatřil k nejhladším, především kvůli extrémně slabému obsahu. Kromě nádherně zpracovaného moře a společného plutí na vlnách totiž hra mnoho dalšího nenabízela.

Vývojáři z Rare ovšem právě v těchto dnech slaví třetí narozeniny hry a mají důvod k radosti. Po počátečních rozpacích totiž dokázali přilákat už 20 milionů hráčů, k čemuž rozhodně přispělo i uvedení hry do služby Xbox Game Pass.

Součástí oslav jsou bezplatné odměny, které můžete získat skrz Game Pass Ultimate Perks, nový event, zdvojnásobení zisků ve hře v průběhu aktuálního víkendu, chystaný nový event, který uzavře současnou sezónu a mnoho dalšího. Pokud Game Pass nemáte a nechcete, je navíc nyní hra k mání za polovic.