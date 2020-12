Sea of Thieves přechází na sezóny a zavádí battle pass

3. 12. 2020 11:39 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Sea of Thieves se těší velké podpoře ze strany vývojářů, kteří měsíc co měsíc vydávají updaty s novým obsahem a událostmi. Tomu bude s odzvoněním roku 2020 konec. Od roku 2021 se přechází na nový systém známý ze spousty jiných her s dlouhodobou podporou – sezóny. Každá sezóna, její události a nový obsah potrvají po tři měsíce a první z nich začne logicky hned v lednu.

Druhou novinkou bude rovněž dobře známý battle pass. V Sea of Thieves mu říkají Pirate Renown a má pro každou sezónu 100 úrovní, za jejichž dosahování skrze plnění dílčích cílů dostanete různé odměny. Zatímco Pirate Renown je dostupný všem hráčům zdarma, druhý battle pass zvaný Plunder Pass už si musíte koupit. Levelujete ho po boku Pirate Renown a získáváte z něj exkluzivní odměny.

Tvůrci ve svém videu níže řeší vedle této novinky ještě ukončení dalšího vývoje PvP arény. Ta bude i nadále fungovat, ale nečekejte v ní už žádnou obsahovou podporu. Důvod je prostý – využívají ji pouhá 3 % hráčů, zatímco zbylých 97 % tráví čas v módu Adventure. Vývojáři proto nebudou mrhat lidskými zdroji na něco, co prakticky nikoho nezajímá, a budou se radši věnovat tomu, o co zájem je.