Sea of Thieves navštíví piráti z Karibiku včetně Jacka Sparrowa

14. 6. 2021 12:50 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Filmovou sérii Piráti z Karibiku s Johnnym Deppem v roli kapitána Jacka Sparrowa asi netřeba dlouze představovat. Právě s touto pirátskou značkou se spojí nejznámější z pirátských her, Sea of Thieves, a to v bezplatném rozšíření s názvem A Pirate’s Life.

Pětici misí s hromadou nepovinného obsahu můžete odehrát buď sami, nebo s přáteli. Jacka napřed musíte osvobodit z vězení a vydat se na napínavý útěk před slavným záporákem Davym Jonesem, přičemž se dostanete do míst ikonických jak pro filmy, tak i pro Sea of Thieves.

Update do hry dorazí už příští týden, 22. června.