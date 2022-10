Saúdská Arábie si chce za 327 miliard koupit přední herní vydavatelství

2. 10. 2022 12:10 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Saúdská Arábie a videohry možná nejsou tím nejočividnějším spojením na světě, v rámci diverzifikace portfolia ale Saúdskoarabské království v posledních letech pumpuje miliardy dolarů do herních firem jako Capcom, Nintendo, Embracer Group, EA či Take-Two. Dle tiskového prohlášení by se Saúdská Arábie do roku 2030 chtěla stát celosvětovou velmocí v oboru videoher a esportu, v zemi by dle plánů mělo vzniknout přes 250 herních studií a přes 39 000 pracovních míst.

V rámci nejnovější série investic plánuje korunní princ Muhammad bin Salmán napříč čtyřmi různými programy vložit do her téměř bilion korun prostřednictvím investičního fondu Savvy Games Group. 327 miliard by mělo putovat na akvizici existujícího předního vydavatelství.

Není jasné, o kterého vydavatele by mělo jít. Z hlediska hodnoty by šlo o druhou největší akvizici v historii herního průmyslu, kterou by předehnal pouze Microsoft s nákupem Activision Blizzard.