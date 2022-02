Salt and Sacrifice si vámi na jaře posolí chléb

11. 2. 2022 11:46 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Pokračování oblíbené 2D soulslike Salt and Sanctuary konečně dostalo své datum vydání. Salt and Sacrifice vyjde 10. května 2022 pro PC, PS4 a PS5. Po stránce hratelnosti se toho v jádru moc nezmění – pořád půjde o kombinaci skákání a vybroušeného soubojového systému, právě jeho možnosti by se ale měly bohatě rozšířit.

Na výběr budete mít z osmi hratelných tříd se speciálními schopnostmi, které by měly bojování oživit. Vylepšený má být také PvP systém – souboje s ostatními hráči jsou sice čistě dobrovolné, ale přidají vám do vínku spoustu zajímavých situačních kousků. Kromě toho vaše schopnosti ovlivní také sekta, k níž se přidáte: Některé jdou po ostatních inkvizitorech napřímo, jiné třeba s pomocí černé magie otevírají portály, které svět jejich konkurentů zahltí naštvanými příšerami. Kromě PvP bude Salt and Sacrifice disponovat také kooperativním režimem pro dva – v prvním díle fungovala pouze lokálně, nyní se k vám společnost bude moct připojit také online.