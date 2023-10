S novou sezónou pro Diablo IV se „zbavíte“ starých postav

10. 10. 2023 11:20 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Už 17. října v Diablu IV odstartuje druhá sezóna nazvaná Season of Blood, která přinese další porci obsahu. Též to ale znamená, že se sezónní postavy z té první odeberou k odpočinku, respektive přejdou na Eternal Realms i s veškerým majetkem v inventářích a skrýších, který naleznete ve speciální truhle. Přijdete nicméně o nasbíraná Malignant Hearts a o aspekty v Codex of Power.

Abyste si mohli plně užívat chystaných novinek, musíte si opět založit novou postavu a začít od začátku. Naštěstí alespoň nemusíte znovu hledat Altars of Lilith, prozkoumávat mapu či plnit vedlejší úkoly. Stejně tak můžete přeskočit příběh. Tedy za předpokladu, že jste ho už alespoň jednou dohráli.

Kromě upírských dovedností s novou sezónou přichází dodatečné balanční úpravy pro většinu herních tříd. Také přibude nový battle pass s bohatým výčtem odměn a kosmetických doplňků.

Diablo IV si zahrajete na PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S a Xboxu One.