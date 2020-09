RuneScape míří na Steam, v příštím roce i na mobily

25. 9. 2020 12:31 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Možná vás to překvapí, ale RuneScape stále žije. A nejen to, hra se dokonce už brzy dostane na Steam. Hra, jejíž kořeny sahají až do roku 2001, byla původně browserovou záležitostí a pro velké množství hráčů se jedná o dost možná vůbec první MMORPG, jaké kdy okusili. Od té doby se hra výrazně proměnila a měnit se zjevně bude i nadále.

Výkonný producent Mod Warden říká, že v plánu je přepracování úvodních částí hry, zjednodušení orientace pro nováčky a optimalizace uživatelského rozhraní. Autoři ale také chtějí vylepšit engine, stabilitu a přidat podporu pro co největší množství velikostí obrazovek s ohledem na to, že hra má v příštím roce dorazit i na mobilní zařízení.

Na Steamu dostane RuneScape achievementy, kartičky a další prvky, jež jsou s platformou spojené, nejpodstatnější informací pro stávající hráče je ale potvrzení kompatibility účtů, při přechodu na Steam tedy nepřijdete o dosažený postup. K vydání dojde 14. října, klasický RuneScape pak bude podporován až do roku 2021.