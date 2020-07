Rozšiřující SSD karta pro Xbox Series X má svou produktovou stránku

23. 7. 2020 10:39 | autor: Jiří Svák

Xbox Series X bude mít možnost rozšířit si paměť pomocí speciální SSD karty. Při představení nadcházející konzole Microsoft zmínil, že půjde o proprietární řešení, aby mohl zaručit, že konzoli při využití karty neklesne propustnost. Parametrově tedy půjde o velmi podobné, ne-li identické řešení jako v případě interního úložiště – NVMe SSD na linkách PCI Express s hrubým přenosem dat až 2,4 GB/s.

Jako partnera si Microsoft vybral společnost Seagate, která nyní uveřejnila produktovou stránku rozšiřující karty. Ta dostala název Seagate Storage Expansion Card for Xbox Series X a její prezentaci si můžete prohlédnout zde.

zdroj: Xbox Wire

Informací v ní ale moc nenajdete, výrobce se omezil pouze na sadu marketingových frází. Z konkrétních parametrů na stránkách najdeme jen kapacitu 1 TB (to už víme z dřívějška) a specifikace zapojení (PCIe Gen4x2 NVMe).

Podle prezentace to bohužel vypadá, že Seagate bude exkluzivním partnerem Microsoftu, a tak se trochu bojím vysoké ceny produktu. Více by se mi zamlouvalo, kdyby Microsoft stanovil parametry, přes které nejede vlak, a nechal by výrobce, aby každý nabídl své konkurenční řešení – tak, jako to pravděpodobně bude mít PlayStation 5. Ale třeba se tak ještě stane a Seagate je pouze první vlaštovkou.