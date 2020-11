Rozšíření pro Cuphead se odkládá na příští rok

26. 11. 2020 12:26 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Skákačka Cuphead už dlouhé roky před svým vydáním lákala na působivé výtvarné zpracování, odkazující na grotesky z první poloviny 20. století. Možná tak trochu klamala tělem, protože do půvabného vizuálu bylo zabaleno naprosté peklo, co se obtížnosti týče. Přesto sám na Cuphead vzpomínám rád a po prvotním vydání na Xboxu a PC v roce 2017 se postupně dočkaly i další platformy, v současné době si tuhle záležitost můžete zahrát i na PlayStationu 4 nebo Switchi.

Vývojáři ze studia MDHR i relativně dlouho po vydání na své dílo nezapomněli a chystají pro něj DLC s názvem Delicious Last Course, které má představovat pompézní rozloučení. Bohužel si na něj budeme muset počkat o něco déle, než jsme původně očekávali, autoři totiž chtějí svou zlatou tečku za osudy Cupheada a Mugmana přinést v co nejlepší podobě a komplikace, které s sebou přinesl letošní rok, zkrátka vývoj protáhly.

Závěrečné DLC má vyjít v příštím roce, zatím bez konkrétního data. Návrat na ostrovy Inkwell se bude konat až ve chvíli, kdy budou vývojáři s výsledkem spokojeni. Není to ostatně první odklad, o DLC víme už od roku 2018, už loni autoři vydání posunuli.