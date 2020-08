Rozšíření Doom Eternal bude samostatná, velká hra

31. 8. 2020 9:54 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Tak tohle jsme opravdu nečekali. Když hra počítá s několika DLC, které jsou zároveň součástí season passu, nenapadne nás hned, že by jedno z těch rozšíření mělo mít tak gigantické rozměry. Ale v případě řeže Doom Eternal je to překvapivě pravda. Prozradil to výkonný producent hry Marty Stratton v interview pro PCGamesN: „Chceme, aby se DLC dostalo k co nejvíce lidem. Vlastně ani nepotřebujete vlastnit Doom Eternal, abyste si mohli DLC koupit a zahrát.

Ředitel hry Hugo Martin pak dodává: „Většina lidí má DLC asociované s malou velikostí – je to jako by hlavní hra byla film a DLC z ní odvozený seriál. Ale pro nás je to spíš jako film o dvou částech – je to ve všech ohledech stejně velké jako hlavní hra.“

To si rozhodně necháme líbit, ale jedna věc je na tom víc než zarážející, a to cena. DLC The Ancient Gods, Part One bude totiž stát pouhých 20 eur, takže bych se vůbec nedivil, kdyby velikostní přirovnání k základní hře Doom Eternal za 60 eur bylo trochu přehnané… DLC je zároveň součástí season passu za 30 eur, který obsahuje navíc i druhou část příběhu o rozhněvaných bozích. Datem vydání první části je 20. říjen.