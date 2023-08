Roční předplatné PlayStation Plus čeká zdražení o čtvrtinu

31. 8. 2023 12:00 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Pokud patříte k těm uživatelům předplatného od Sony, kteří si jen občas sem tam koupí měsíc služby, když je něco zaujme, nemusíte se vzrušovat – základní cena PlayStation Plus se měnit nebude. Řadíte-li se však k hráčům, kteří mají ve zvyku pořídit celý rok a nic neřešit, budete muset sáhnout o něco hlouběji do kapsy, protože dvanáctiměsíční nákup sice stále bude cenově nejvýhodnější, ale už ne s takovým rozdílem.

Sony ohlásila, že roční předplatné od 6. září zdraží. Pokud již v tuto chvíli máte službu zaplacenou dopředu a k nákupu jste se upsali někdy po 6. listopadu loňského roku, nová cena se vás samozřejmě začne týkat až poté, co vyprší vaše současné předplatné.

Roční cena za PlayStation Plus Essential vzroste z 1 560 Kč na 1 880 Kč, rok PlayStation Plus Extra vyjde na 3 280 Kč namísto předchozích 2 600 Kč a dvanáct měsíců PlayStation Plus Premium dostane novou cenovku 4 000 Kč oproti dřívějším 3 120 Kč.