Rockstar zakládá vlastní hudební label

25. 5. 2021 12:15 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Herní studio Rockstar Games oznámilo založení labelu CircoLoco Records ve spolupráci se stejnojmennou skupinu promotérů a organizátorů tanečních večírků v proslulém pařanském ráji - na Ibize. Pod společnou hlavičkou plánují vydat první singl 4. června, a poté každý týden až do 9. července, kdy bude kompilace s názvem Monday Dreamin’ kompletní. Album si můžete předobjednat na iTunes či na Bandcampu, případně si ukázkovou skladbu přehrát na Spotify. Plánuje se i fyzická edice vinylů.

Rockstar spolupráci vysvětluje tím, že na hudbě do série Grand Theft Auto s labely a promotéry úzce spolupracuje už řadu let. Jeden z nejnovějších updatů pro GTA Online do hry přidal noční klub a rozšířil řadu skladeb v existujících rádiových stanicích, přičemž založení vlastního labelu je podle studia dalším logickým krokem, který pomůže v navazování kontaktů s novými interprety. I kvůli koronavirové pandemii se řada koncertů přesunula do virtuálního prostředí, čehož využil například i Epic se svým Fortnite.