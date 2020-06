Rockstar z Red Dead Online odstraňuje členy Ku-klux-klanu

PC verze GTA Online a Red Dead Online jsou k cheatování náchylnější než jejich konzoloví příbuzní a ne vždy toho cheateři využívají k bohulibým účelům jako rozdávání peněz méně majetným hráčům. Například jako teď, když na Divoký západ začali přidávat členy Ku-klux-klanu.

KKK není součástí westernového Red Dead Online, ale vzhledem k tomu, že se objevuje v singleplayerové části Red Dead Redemption 2, moddeři našli cestu, jak rasovou nenávistí motivované teroristy dostat i do multiplayeru.

Vzhledem k současné situaci v USA se tato nemilá kratochvíle rychle rozšířila. Dnešní patch pro Red Dead Online na PC by ale všem příznivcům rasistické organizace měl zatnout tipec, protože převlékat se za člena Klanu už nebude možné.

It checks if you are in online, detects an event that spawns peds, check if the ped model match any of the KKK models and instantly deletes it.