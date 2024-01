RoboCop dostane New Game+ nejspíš už za pár týdnů

Jak něco neoznámit, ale zároveň to oznámit? Přesně takhle. Vývojáři jednoho z největších a nejpříjemnějších překvapení loňského roku, střílečky RoboCop: Rogue City, na sociální síti X „oznámili“, že jejich hra v budoucnu dostane režim New Game+. Máme prý zůstat ve střehu a v následujících týdnech se dozvíme víc.

Jestli se povedený RoboCop: Rogue City dočká New Game + už za zmíněných pár týdnů, třeba během února, nebo za pár týdnů teprve dostaneme první konkrétní informace o datu vydání, zatím těžko říct. Každopádně jedno je jisté: RoboCop tenhle režim mít bude.

Many citizens have been asking about a New Game + for RoboCop: Rogue City. We've heard you.

So stay tuned for more information on this topic in the weeks to come.



