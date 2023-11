Říjnové prodeje v Xzone ovládlo pavoučí duo

2. 11. 2023 12:25 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Fyzické prodeje v českém videoherním obchodě Xzone si pro sebe v říjnu uzmula superhrdinská akce Spider-Man 2. Vítězství je to o to úctyhodnější, že jde o exkluzivní titul, který vyšel jen na jedné platformě. Na druhém místě následoval Assassin's Creed Mirage a vítěznou trojici uzavírá soulsovka Lords of the Fallen.

V říjnu se herní sezóna rozjela naplno a v žebříčku 10 nejprodávanějších her na @XzoneCZ nezůstal kámen na kameni. Poprvé se nám tak stalo, že všechny příčky obsadily jiné tituly než minulý měsíc. A to je známka povedené podzimní úrody.

Zajímavé je ale složení zbylých her v top 10, do kterého se po roce díky výrazné slevě vrátil jak Scorn, tak Gotham Knights. Na předních příčkách se umístil ještě Super Mario Bros. Wonder, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, Cities: Skylines II , Total War: Pharaoh a EA Sports UFC 5.

Nejprodávanější trojicí konzolí byly tradičně obě varianty PlayStationu 5 a Nintendo Switch. Z merche se nejvíce prodával oficiální soundtrack ke Cyberpunku 2077, adventní kalendář k seriálu Wednesday a Funko POP! figurka Lilith z Diabla IV.