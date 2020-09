Remake Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 je nejrychleji prodávaným dílem série

Co se startu týče, nevede si remake dvojice dílů se skateboardovou legendou v hlavní roli vůbec špatně. Activision na svém Twitteru včera oznámil, že se Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 stal nejrychleji prodávanou hrou v rámci značky, co se týče času potřebného k dosažení milionu prodaných kusů.

Od původního vydání na PlayStation v roce 1999 se herní trh povážlivě rozrostl a remake svou nostalgií a kvalitami patrně přilákal jak pamětníky, tak i úplné nováčky. Poslední předchozí vydaná hra s Tonym Hawkem byl pět let starý pátý díl, který byl spíše propadákem a bylo po něm snadné na sérii zanevřít. Úspěšná předělávka prvních dvou dílů vyšla na Epic Store, PlayStation 4 a Xbox One před necelými dvěma týdny, 4. září.

It’s official – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 is the fastest game to reach 1 million units sold-through in franchise history! Congrats @TonyHawk. pic.twitter.com/iy8W4ZwlY8