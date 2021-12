Remake Final Fantasy VII z nabídky PlayStation Plus lze konečně upgradovat na PS5 verzi

Když před časem do nabídky PlayStation Plus přišel loňský vydařený remake Final Fantasy VII, byl to důvod k radosti, kterou nicméně kalila jedna nepříjemná skutečnost. Zatímco majitelé PS4 verze si s příchodem portu na nextgen mohli svou hru bezplatně povýšit, verze z předplatného tuto možnost nenabízela. To se však nyní mění.

Starting this Wednesday...



• PS Plus subscribers who previously redeemed @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus will be able to upgrade to the PS5 version of the game.



• Episode Intermission, the DLC featuring Yuffie Kisaragi, will be 25% off for a limited time! pic.twitter.com/mnkCIRR586