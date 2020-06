Rainbow Six Siege bude znít jinak a další červnové novinky od Ubisoftu

17. 6. 2020 12:52 | autor: Šárka Tmějová

Předplatná jsou podle všeho budoucností hraní a Ubisoft se rozhodl pořádně šlápnout do nabídky Uplay+. Jeho předplatitelé během června dostanou o týden dříve přístup k novým operátorům v Rainbow Six Siege, které ale dozná změn pro všechny hráče kvůli vylepšení zvukového enginu. Díky němu by mělo být snazší rozeznat, z které strany zvuk vlastně přichází. Nový update by měl zlepšit také latenci serverů a přístupnost pro barvoslepé hráče.

Do konce měsíce se velké aktualizace v podobě druhé sezóny Warlords of New York dočká také The Division 2. Dorazí 23. června a přinese nové cíle, které po městě musíte nahánět. 25. června pak kolekci her dostupnou v Uplay+ rozšíří remasterované verze klasických strategií Anno a 1. července se k nim přidá remake závodní Trackmanie.