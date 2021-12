PUBG bude od ledna free to play

10. 12. 2021 9:27 | Bleskovky | autor: Adam Homola

PUBG: Battlegrounds, dříve známá jako PlayerUnknown’s Battlegrounds, bude zadarmo. Tvůrci to oznámili na akci The Game Awards s tím, že přechod z placeného modelu (aktuálně hra stojí cca 760 Kč) na model free to play proběhne už 12. ledna příštího roku.

Samozřejmě to nebude všechno úplně zadarmo. Najednou se totiž ve hře objeví nový typ prémiových účtů jménem Battlegrounds Plus. Takový účet vás vyjde na 13 dolarů a bude nabízet režim Ranked, funkcionalitu Custom Match, různé herní předměty a bonusy.

Pokud jste si už PUBG někdy v minulosti koupili, dostanete Battlegrounds Plus automaticky a navrch k tomu vývojáři přihodí ještě nějaké kosmetické drobnosti, jak oznámili na Steamu.