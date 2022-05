Psychonauts 2 jsou nejprodávanější a nejlépe hodnocenou hrou od Double Fine

2. 5. 2022 14:33 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Výtvarná ředitelka Lisette Titre-Montgomery letos v dubnu po pěti letech opustila studio Double Fine. Na této personální změně by nebylo nic zas tak zajímavého, kdyby v rozlučkovém příspěvku nezmínila, že pod jejím vedením vznikla dnes nejlépe hodnocená a nejprodávanější hra studia: Psychonauts 2.

Přesné číslo prodaných kopií sice neuvedla, ale z dostupných údajů víme, že se pokračování akční adventury o psychicky nadaných hrdinech muselo prodat nejméně 1,7 milionu kopií. Tolik totiž prodal první díl, dosavadní držitel studiového rekordu, do roku 2015. Není ani jasné, jestli Titre-Montgomery do souhrnu zahrnula kopie hrané skrz Xbox Game Pass, což by nicméně bylo trochu nespravedlivé.

Neuvedla ani, kam povedou její další kroky. Konkrétně neznáme ani příští chystaný projekt od Double Fine – šéf studia Tim Schafer nicméně nedávno prohlásil, že jejich další hra nebude pokračováním žádné dosavadní značky, ale úplně nová kratochvíle.