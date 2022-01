První příběhové DLC do Pathfinder: Wrath of the Righteous dorazí již brzy

31. 1. 2022 18:47 | Bleskovky | autor: Jiří Svák

Od vydání Pathfinder: Wrath of the Righteous neuběhlo ani půl roku a už nám heraldové z Owlcat Games vytrubují příběhový přídavek. Jde o první ze tří DLC, která vývojáři naplánovali v rámci své kickstarterové kampaně. Rozšíření s názvem Inevitable Excess naváže na konec původní hry a postaví vás před úkol zachránit časové kontinuum. Podotýkám, že by se mělo jednat o zbrusu nové lokace mimo svět Golarion. Dodatečný obsah zabere asi 7–8 hodin herního času a získáte ho v rámci Season Passu nebo coby samostatnou koupi. Dostupný bude od 15. února.

Co však je k mání ihned, a navíc ještě zdarma pro všechny majitele hry, to je nový zvířecí společník – dráček. Chybí-li vám na cestách trocha té ještěrčí přítulnosti nebo potřebujete pomoci v hodech na „Lore“ nebo „Knowledge“, přijde vám tenhle nový parťák jistě vhod.

Chtělo by se říct „do třetice všeho dobrého“, ale nebude tomu tak. Poslední novinka se týká konzolové verze Pathfinder: Wrath of the Righteous, která se bohužel odkládá až na podzim tohoto roku. Vývojáři potřebují čas navíc, aby před vydáním na PlayStationu a Xboxu vymýtili pokud možno všechny chyby PC verze a dořešili specifika konzolového portu.