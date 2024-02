První letošní Nintendo Direct proběhne už zítra

Nintendo potvrdilo, že zítra, 21. února, v 15 hodin na YouTube zveřejní svůj první letošní Direct. Zaměří se v něm na tituly třetích stran, konkrétní hry ani studia společnost zatím neoznámila. Většina z nich by však na Switch měla zamířit v první polovině letošního roku.

Video potrvá přibližně 25 minut. Stream měl podle zákulisních informací proběhnout už minulý týden, Nintendo ho nicméně odložilo kvůli oficiálnímu podcastu Xboxu o budoucnosti konzole. Teoreticky bychom se tak mohli dočkat oznámení některých ze čtveřice her, u nichž se Microsoft hodlá vzdát exkluzivity – ve hře je kupříkladu rytmická akce Hi-Fi Rush či středověká adventura Pentiment.

A #NintendoDirect: Partner Showcase is coming! Watch on-demand via YouTube on 2/21 at 6am PT for around 25 mins of info focused on #NintendoSwitch games coming in the first half of 2024 from our publishing and development partners.



