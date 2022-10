První dojmy z Gotham Knights jsou rozporuplné

18. 10. 2022 14:22 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Jedna z větších her posledního kvartálu letošního roku je určitě Gotham Knights. Ti vyjdou 21. října na PC a současné generaci konzolí, jenže zdá se, že se několik kopií dostalo do rukou běžným hráčům. A ti, nesvázáni smlouvami o mlčenlivosti, se už na internetu podělili o své první dojmy i záběry z hraní.

Zatímco záběry z hraní se daří Warner Bros víceméně úspěšně posílat do internetového zapomnění, textové dojmy tu jsou pořád a nejsou zrovna nadšené. Gotham Knights je prý hezká hra, jenže nedokáže ani ten omezující limit 30 fps držet konzistentně po celou dobu hraní.

Pohyb postav je prý divný, parkour či lezení na budovy údajně také nic moc, ale souboje mají být opravdu skvělé. Bohužel, umělá inteligence je prý dost hloupá a místy slepá. Z prvních dojmů to tak na žádnou velkou pecku nevypadá, ale stačí počkat pár dnů a z recenzí a streamů se dozvíte vše, co si budete přát. Mezitím můžete koukat třeba na Reddit a zjišťovat, co všechno si o hře myslí její první majitelé.