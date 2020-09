14. 9. 2020 14:52 | Bleskovky | autor: Václav Pecháček

Wizards of the Coast tahají z klobouku namísto králíků zase nové karty. Magic: The Gathering vítá edici Zendikar Rising, která vás zavede zpátky do titulní sféry, abyste opět vykládali příšery, vrhali ohnivé koule a tak dále.

Vývojáři postupně odhalovali nové karty a nyní je seznam konečně kompletní, jak se můžete přesvědčit v této galerii.

Zendikar Rising vyjde v papírové podobě 25. září, v Magic: The Gathering Arena bude dostupný už od 17. září.