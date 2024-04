Příští rok do kin zamíří pokračování filmu podle Five Nights at Freddy’s

12. 4. 2024 13:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Produkční společnost Blumhouse Productions stanovila datum vydání pokračování úspěšného filmu Five Nights at Freddy's na podzim 2025. Termín oficiálně to potvrdila na CinemaConu v Las Vegas. První film se v roce 2023 stal jedním z nejvýdělečnějších hororů posledních let, v kinech vydělal 297,2 milionu dolarů (při poměrně skromných nákladech čítajících zhruba 20 milionů dolarů…).

Původní film se dočkal i souběžného uvedení na streamovací službu Peacock, což přispělo k jeho širokému diváckému záběru. Přestože konkrétní podrobnosti o pokračování zůstávají prozatím tajemstvím, máme tady bezpochyby zaděláno na další dlouholetou hororovou sérii. Snad to v jejím případě s kvalitou nepůjde tak dolů, jak to u nekonečných sérií typu Saw nebo třeba Paranormal Activity bývá.