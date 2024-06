Prince of Persia: The Lost Crown vyjde v srpnu na Steamu

14. 6. 2024 9:45 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Velice povedený Prince of Persia: The Lost Crown vyjde na Steamu 8. srpna, což znamená výrazný posun od předchozí exkluzivity na Epic Games Store a launcheru Ubisoftu. Především jde ale o významnou zprávu pro majitele Steam Decku, kde bude moct nový Princ z Persie zazářit.

Ubisoft také na svém nedávném Forwardu oznámil zářijové vydání pro první příběhové DLC, tudíž bude o důvod víc se k opravdu vydařené metroidvanii vrátit. A zkusit ji právě třeba na zmíněném Steam Decku, jemuž se zdá být ušitá na míru.

Že jde o kousek, který byste si neměli nechat ujít, potvrdil v recenzi i Pavel: „Vydařená metroidvanie, která sice do žánru nepřináší žádné zvláštní novoty, jde ale o kvalitně odvedenou práci a příjemně strávený čas. Prince of Persia: The Lost Crown především ale nedělá ostudu slavnému jménu, které dlouho žilo jen ve vzpomínkách.“