Překvápko! Assassin’s Creed Valhalla vyjde o týden dřív

Microsoft konečně, tedy díky úniku informací, potvrdil datum vydání Xboxu Series X a menšího Xboxu Series S, ke kterému dojde 10. listopadu. Tím pádem si můžete u spousty her aktualizovat jejich datum vydání, které bylo v případě verzí pro nové konzole dosud jen neurčitě stanovené na „Vánoce 2020“.

Změna data se týká i jedné z největších her závěru roku. Ale v případě Assassin's Creed Valhalla jde o změnu k lepšímu, protože vikinské dobrodružství mělo původně vyjít až 17. listopadu. Nově s ním můžete počítat na všech platformách (vyjma stále tajemného PlayStationu 5) o týden dřív, tedy 10. listopadu. Stává se tak launchovým titulem Xboxu a alespoň částečně se vyhne Cyberpunku 2077.

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on 10th November, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

