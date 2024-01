Předstírání nahoty vám na Twitchi už neprojde

4. 1. 2024 13:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Twitch s okamžitou platností změnil své zásady oblékání a výslovně zakázal naznačování nahoty. Tato změna se zaměřuje na praktiky, kdy streameři používají předměty nebo cenzurní pruhy, které naznačují úplnou nebo částečnou nahotu, přestože jsou ve skutečnosti oblečení.

Aktualizace také upřesňuje, že oblečení musí být neprůhledné, přičemž zvláštní pokyny pro streamery vystupující jako ženy uvádějí, že výstřihy jsou přípustné pouze za předpokladu, že jsou zakryté bradavky a spodní část poprsí. Streameři musí dále správně kategorizovat svůj obsah, zejména pokud mají na sobě specifické oblečení v prostředí, jako jsou bazény nebo vířivky.

Tato úprava zásad následuje po prosincové aktualizaci pokynů pro sexuální obsah a jejím cílem je vytvořit bezpečnější a vhodnější platformu pro co nejširší publikum. Twitch také vyvíjí funkce pro rozmazání miniatur obsahu označeného štítkem „sexuální témata“ a umožňuje uživatelské nastavení filtrování obsahu na základě štítků klasifikace obsahu (CCL). Na Twitchi se to totiž v posledních měsících trochu zvrtlo a v některých případech to už hraničilo s něčím, co vedení Twitche už na své platformě nejspíš nechtělo.