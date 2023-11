Předplatné PS Plus v listopadu nabídne Mafii II a Vetřelce

2. 11. 2023 10:15 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Předplatitelé služby PS Plus dostanou i v listopadu trojici her zdarma, které jim zůstanou v knihovně (dokud si službu budou platit). Tento měsíc se dočkáme kultovní městské akce a legendárního pokračování Mafie II v definitivní edici. Tedy se všemi DLC a v přeleštěném grafickém kabátku.

zdroj: Foto: Sony

Do temného univerza Vetřelce nás zavede kooperační střílečka Aliens: Fireteam Elite, která vyjde zároveň i ve verzi pro PlayStation 5. Posledním titulem bude asymetrická onlinovka Dragon Ball: The Breakers. Hry si půjde přidat do knihovny od 7. listopadu do 4. prosince.