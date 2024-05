Předběžný přístup secesní 4X strategie Songs of Silence se odkládá

9. 5. 2024 11:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Vizuálně úchvatnou fantasy 4X strategii Songs of Silence jsme si měli vyzkoušet v předběžném přístupu už za pár týdnů na konci května. Nakonec si ale musíme počkat ještě maličko déle – do 4. června. Důvodem jsou poslední úpravy a odlaďování na základě zpětné vazby z alfa testů.

„Využíváme extra čas na to, abychom přidali poslední dílky obsahu a všechno odladili tak, aby to splňovalo vaše očekávání. To znamená i úpravy a vyvážení hratelnosti na základě vaší zpětné vazby, která byla neskutečně cenná a konstruktivní,“ uvádí vývojáři a vývojářky z Chimera Entertainment v oznámení odkladu na Steamu.