Pražský Deus Ex: Mankind Divided je teď na Epicu úplně zadarmo

15. 3. 2024 15:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Rozdavačný Epic Games Store v současné době nabízí Deus Ex: Mankind Divided zdarma až do 21. března. Hra z roku 2016 od Eidos Montréal, proslulá svou povedenou hratelností a příšernou češtinou, sleduje příběh Adama Jensena, augmentovaného hlavního hrdiny, který se vydává na misi proti Iluminátům.

Vedle toho je na Epicu zdarma k dispozici také The Bridge, logická puzzle hra s fyzikálními manipulacemi ve 48 úrovních. Obě hry nahrazují Astro Duel 2, který byl zadarmo minulý týden.

Na příští týden se Epic chystá rozdávat Call of the Wild: The Angler a Invincible Presents: Atom Eve. Pokud tak čirou náhodou nemáte co hrát, a ještě nejste až po uši v Balatro jako prakticky celá redakce, zamiřte na Epic a berte. Human Revolution je sice lepší, ale Mankind Divided za to rozhodně stojí. Hlavně když je zadarmo.