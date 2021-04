Práskačská série Beholder dostane třetí díl

Pozor, pozor! Všem agentům se dává na vědomí, že vydavatelství Alawar ve spolupráci s berlínským studiem Paintbucket Games začíná pracovat na Beholder 3. Ministerstvo pokračování varuje před náhlým nárůstem hlášení podezřelých aktivit. Hlaste, nebo budete nahlášeni.

Připravte si kukátka, bezpečnostní kamery a předtisky k formulářům, protože třetí díl simulátoru totalitního práskače, tedy pardon, ochránce státu a hlídače občanské poslušnosti, má vyjít v roce 2022. Podobně jako v předchozích dílech v něm budete muset předhazovat autoritám ostatní obyvatele, abyste sami neskončili někde na šibenici.

Studio Paintbucket, které sérii převzalo, stojí za zdařilou strategií Through the Darkest of Times, která vám propůjčí roli vůdce odboje v nacistickém Německu. Že by se jim mohlo povést svrhnout vládu i v dystopickém Beholderovi 3? Uvidíme!

