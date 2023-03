Pošlete pohlednice z Martinaise. Disco Elysium dostává kolážový foto mód

17. 3. 2023 11:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Jedno z nejlepších RPG poslední doby, Disco Elysium, dostává vlastní foto mód. V AAA 3D hrách standardní přídavek je v izometrické narativní hře poměrně unikátní. Collage Mode, jak se funkce nazývá, vám totiž odemkne přístup ke všem postavám, prostředím a rekvizitám ve hře, které můžete libovolně aranžovat do desítek pohlednic a scén, ozdobených rozličnými filtry a rámečky. Na trailer k foto módu se můžete podívat výše.

Jak by řekl známý moderátor teleshoppingů, Horst Fuchs: „A to ještě není všechno!“ Do svých koláží můžete přidávat dialogové bubliny, upravovat postavám pózy nebo třeba měnit počasí. Tvůrci ze studia ZA/UM vám do rukou zkrátka dávají obrovskou paletu k tvorbě unikátních příběhů, komiksových stripů a pohlednic.

Disco Elysium je navíc na Steamu v 75% slevě. Jedno z nejlepších narativních RPG tak do 23. března koupíte za necelých 10 eur.