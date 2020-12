Pokud budete mít cestu do Japonska, nezapomeňte navštívit oficiální zábavní park Nintenda

1. 12. 2020 15:27 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Ano, je to trochu z ruky, ale proč nemít v záloze další malý sen? Třeba vás jednoho dne přediva osudu skutečně zavedou do Japonska a v takovém případě byste si měli naplánovat cestu do Ósaky s návštěvou tamějšího zábavního parku Universal Studios Japan, jehož součástí se již brzy stane i koutek věnovaný hrám od Nintenda.

Super Nintendo World se po odkladu souvisejícím s pandemií poprvé otevře 4. února a nabídne atrakce jako horskou dráhu inspirovanou Mario Kart či obdobu plošinovky s Yoshim. Nemůže chybět ani stánek s merchem a další vyžití. Vypadá to kouzelně. Jen by to chtělo něco takového trochu blíž Čechám a bez přítomnosti omezujícího viru…

zdroj: Nintendo

