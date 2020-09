Pojmenování Xboxů je matoucí. Lidé omylem kupují starou generaci

Přiznejme si, názvy jednotlivých Xboxů by mohly být mnohem lepší. V posledních dnech jsem po sobě musel několikrát přepisovat text kvůli záměně koncového písmenka, ale zmatky vyvolává i celé jedno slovo.

Názvy Xbox One X a Xbox Series X (respektive Xbox One S a Xbox Series S) jsou nejen pro hry neznalé rodiče snadno zaměnitelné, nemluvě o tom, že v nich nemáte šanci na první pohled rozpoznat odlišné generace, tudíž i posun vpřed (zatímco u PlayStationu 5 vytušíte, že je lepší než PlayStation 4).

Jakmile se spustily předobjednávky Xboxu Series X, na Amazonu se zvýšil zájem o Xbox One X o 747 %. Snadno odtušíte, že se lidé nechtějí vracet k dojíždějící generaci, ale jednoduše si spletli produkt. A nemůžeme se jim moc divit, když v tom má binec i sám Microsoft... Radši si zkontrolujte svou objednávku, aby vás za pár dní nepřekvapil pošťák se starou konzolí.

Xbox One X sales rank is up 747% on Amazon lol...



Wonder how many people bought an Xbox One X instead of an Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr