Podle všeho se chystají switchové porty dalších dvou dílů The Legend of Zelda

1. 9. 2022 14:47 | Bleskovky | autor: Václav Pecháček

The Legend of Zelda se navždycky zapsala do historie Nintenda Switch, protože vynikající Breath of the Wild zpočátku sloužil v podstatě jako system seller. Link ale na přenosné konzoli zdaleka nekončí. Dočkali jsme se předělávek Skyward Sword i Link’s Awakening, teď zřejmě nastává čas na porty Twilight Princess a The Wind Waker.

Tvrdí to aspoň drby, které nám přinášejí na VentureBeatu a za které je zodpovědný mimo jiné starý dobrý Jeff Grubb, který toho už o tajemstvích herního průmyslu během své kariéry vyzradil opravdu hodně. Grubb tvrdí, že nás v září čeká přenos Nintendo Direct, ve kterém se o staronových dílech dozvíme oficiálně.

Do té doby nám nezbývá než čekat a doufat, že se na Directu případně dozvíme také něco o Breath of the Wild 2. Ten přeci jenom očekáváme s trošku zatajenějším dechem než návraty starých klasik.