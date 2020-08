Podívejte se na první epizodu animovaného seriálu WoW: Afterlives

28. 8. 2020 15:40 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Jestli Blizzard někdy něco opravdu uměl, pak jsou to filmečky. Čekání na blížící se datadisk Shadowlands pro MMORPG World of Warcraft si teď můžete ukrátit s novou animovanou minisérií Shadowlands Afterlives. Dočká se čtveřice epizod, z nichž tu první si můžete pustit už teď.

Zavede vás do první ze čtyř říší, do Bastionu. Zbylé tři na tom nebudou jinak, podíváte se v nich do Revendrethu, Ardenwealdu a Maldraxxusu. V seriálu se tak mimo jiné dozvíte, co se s dušemi ve fantasy světě stane po smrti. Vydat se mohou různými směry. Epizoda Bastion tak sleduje Uthera Lightbringera, kterého přemohl Arthas, čímž ale jeho cesta tak docela neskončila. Jeho sedm posmrtných minut můžete zhlédnout výše.