Podívejte se na krásné mraky z Hellblade II

Pokračování Hellsblade se nám otravně odmlčelo. Sice se nám dostalo nádherných záběrů na Island, odkud si tvůrci berou inspiraci, ale pořádných záběrů hratelné ukázky jsme se stále nedočkaly. Ne jinak je to i tentokrát, i když teď se můžeme aspoň pokochat záběry ze hry, co se týče mraků.

Bit cloudy isn't it? Here we're using flow maps to make clouds form and dissolve naturally in Senua's Saga: Hellblade II #WIP pic.twitter.com/OrIoyGjiHK