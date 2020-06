Podívejte se na 9 minut z ještě krásnější next-gen verze Observera

11. 6. 2020 11:14 | autor: Šárka Tmějová

Studio Bloober Team proslulé hororovými hrami zkraje roku oznámilo, že s příchodem nových konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X vydá také vylepšenou verzi jednoho ze svých titulů. Observer z roku 2017 se vrátí s podtitulem System Redux a s hezčí grafikou v 60 FPS, s podporou 4K rozlišení a HDR. Díky rychlým SSD diskům se také podstatně zkrátí doba načítání.

Mimo to ale změny dozná také obsahová složka a hratelnost, výsledek by měl být zhruba o pětinu delší než původní hra díky novým hádankám či využívání systému průzkumu mysli. Přibude také kapitola Her Fearful Symmetry, která by na palubě děsivé lodi měla odvyprávět psychotický milostný příběh.

O všech inovacích se můžete přesvědčit v devítiminutovém videu, které Bloober Team zveřejnil v rámci Summer of Gaming serveru IGN.