Po Monkey Islandu by se mohl vrátit i Maniac Mansion

Před pár dny se na naše obrazovky vrátila legendární série Monkey Island s novým dílem Return to Monkey Island, který se okamžitě setkal s obrovským nadšením a sbírá vysoká hodnocení od hráčů i kritiky. Spolu s Ronem Gilbertem na něm pracoval i Craig Derrick, který na svém Twitteru sdílel hned několik potenciálních vodítek k návratu další staré legendy.

Konkrétně již dvakrát sdílel výrazný výkřik: „BACK TO THE MANSION“, tedy přeloženo: „Zpátky na panství“. Ale překlad zde možná není tak úplně žádoucí, neboť fanoušci se domnívají, že nám tím Derrick naznačuje potenciální návrat adventury Maniac Mansion od Rona Gilberta z roku 1987. Anebo se snad jedná jen o Derrickovo zbožné přání?

I'm sure more will be said throughout the weeks and months ahead, but for now, I'll be standing by when it's time to go BACK TO THE MANSION!