Po internetu se šíří spoilery z nových Pokémonů

20. 1. 2022 12:01 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Už příští úterý vychází nová hra z univerza Pokémon s podtitulem Legends: Arceus a pokud se na ni těšíte, měli byste následujících pár dní našlapovat na internetu po špičkách. Mezi hráče se totiž zjevně dostaly nějaké ty kopie hry a sociální sítě i diskuzní fóra na Redditu se začínají plnit screenshoty i příběhovými spoilery.

Zatím se omezují jen na děj z rané části hry, ale dá se očekávat, že jak se budou hráči prokousávat příběhem dál, nebudou si brát servítky a s klidem ostatním zkazí očekávaný herní zážitek. O podobné úniky není v herním světě nouze, ostatně před nedávnem v malé míře postihly třeba Horizon Forbidden West. Patrně největší kontroverzi pak způsobil únik příběhových informací The Last of Us: Part II.