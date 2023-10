Po 34 letech opouští PlayStation šéfka výroby, Connie Booth

27. 10. 2023 16:20 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Sony po 34 letech opouští šéfka interní výroby PlayStationu, Connie Booth. Informaci zpravodajskému serveru Axios potvrdila tento týden sama společnost Sony. Booth se za svou kariéru podílela na vývoji nesmrtelných klasik PS, jakými jsou třeba Syphon Filter, Ratchet & Clank, The Last of Us nebo Spider-Man. Mateřská firma důvod odchodu vysoce postavené manažerky neuvedla, přeje jí však do budoucna jen to nejlepší a děkuje za mnohé přínosy společnosti.

Po více než třech dekádách se dá očekávat, že za odchodem Booth nebyl žádný vyhazov a šlo zkrátka o nutnou kariérní změnu nebo úplně normální vyhoření. Nedávno oznámil odchod do důchodu také šéf PlayStationu, Jim Ryan.