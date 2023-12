Persona 5 slaví 10 milionů prodaných kopií

Pátý díl série Persona slaví milník 10 milionů prodaných kopií. Počítají se do něj všechny edice Persony 5, tedy i Strikers, Royal a tahovkový spin-off Persona 5 Tactica. Středoškolské JRPG bude příští rok pokračovat návratem ke třetímu dílu v remaku Persona 3 Reload.

The worldwide sales of the Persona 5 series have surpassed 10 million units!



To celebrate, check out this special thank-you illustration from Shigenori Soejima! Thank you so much to our players for your continued support.#P5D #P5R #P5S #P5T pic.twitter.com/uTdN85VgsS