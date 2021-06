Pathfinder: Wrath of the Righteous vyjde i na konzolích. Nabídne gigantickou pevnost

28. 6. 2021 16:56 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Už za několik málo měsíců se vrátíme do světa Pathfindera, RPGčka vycházejícího ze stejnojmenného stolního RPG a z pravidel pro Dungeons & Dragons. Tvůrci Pathfinder: Wrath of the Righteous vás nyní ve svém vývojářském deníčku lákají na skutečnou lahůdku – pevnost Drezen, kterou vezmete útokem.

Jedná se o zdaleka největší pevnost, kterou v Owlcat Games dosud vytvořili. Je pořádně členitá a k jejímu dobývání můžete přistoupit mnoha různými způsoby podle toho, na jaké rady mnohých rozumbradů nakonec dáte.

Vypadá to skutečně megalomansky a sami si dobývání takového místa vyzkoušíte již 2. září, kdy Pathfinder: Wrath of the Righteous vyjde na počítačích. Počítá se rovněž s konzolemi, ale jen se starou generací, tedy PlayStationem 4 a Xboxem One, na které hra dorazí pod záštitou vydavatelství Prime Matter (nová odnož Koch Media) někdy na podzim.